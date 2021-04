Calciomercato Juventus, il futuro di Allegri ripartirà la prossima stagione ed è ufficiale, ma c’è una terza squadra interessata.

Calciomercato Juventus, non solo più Juve e Roma nel futuro di Allegri ma c’è l’intromissione del Bayern Monaco. Una terza squadra che potrebbe scuotere definitivamente il mercato allenatori. Il futuro di Max potrebbe ripartire dalla Baviera, proprio perché a fine stagione terminerà l’avventura di Hans-Dieter Flick con i tedeschi. Il tecnico dei bavaresi, eliminato prematuramente dalla Champions League per mano del PSG, lascerà i bavaresi e quindi ci sarebbe bisogno di un erede importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Manchester Utd vuole un titolare di Pirlo

Calciomercato Juventus, svelato il futuro di Allegri: ora cambia tutto

Una rivale scomoda per i bianconeri, perché il Bayern Monaco è ancora oggi fra le più importanti realtà del nostro calcio e campione in carica della Champions League, nonostante la fresca eliminazione ai quarti per mano dei francesi. A Monaco, quindi, iniziano a guardarsi intorno e Allegri come – possibile – successore sarebbe, in questo momento, molto quotato.