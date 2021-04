Calciomercato Juventus, futuro alle porte, rivoluzionare il piano d’azione per ritornare a vincere. Tutte le, possibili, nuove operazioni.

Calciomercato Juventus, il futuro è ormai alle porte. Fra qualche mese inizierà ufficialmente il nuovo mercato e in casa bianconera potrebbero esserci importantissime operazioni, sia in entrata che in uscita. La società dovrà certamente fare i conti con la crisi economica che continua a bloccare alcune – possibili – strategie ma ciò non limiterà le tante entrate, in cambio, ovviamente, di altre importanti cessioni. C’è necessità di rinforzare in mediana: i due possibili partenti saranno i parametro zero. Rabiot e Ramsey i sacrifici necessari, entrambi con stipendio troppo alto ed entrambi, arrivati a parametro zero, saranno l’occasione per fare plusvalenza.

Calciomercato Juventus, chi entra e chi esce: il futuro è deciso

Con Rabiot e Ramsey in uscita potrebbe arrivare Locatelli, il giovane regista è pronto per fare il salto di qualità e la volontà è di puntare su di lui per il futuro, piace molto anche allo stesso Pirlo, che lo aveva identificato come interprete ideale per la regia del suo centrocampo. Ma bado alle ciance, l’altro grande e – reale – desiderio dei tifosi è il grande ritorno di Paul Pogba, il talento francese può arrivare in bianconero ma ci sarà bisogno di una cessione di lusso, e per lusso s’intende di un vero top player. Il sacrifico potrebbe infatti essere necessario, e l’indiziato numero è Paulo Dybala, anche se l’argentino sembra aver riacquistato l’affetto dei tifosi, e la sua ultima foto Instagram, con tanto di fascia da capitano, fa ben sperare sulla sua permanenza – ancora – in bianconero.