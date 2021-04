Calciomercato Juventus, due cessioni per un tesoretto di 35-40 milioni

Nel prossimo calciomercato della Juventus i tifosi bianconeri si aspettano di vedere senz’altro dei nuovi volti un po’ in tutti i settori del campo.

Il reparto che potrebbe subire più cambiamenti sembra essere il centrocampo. Alcuni elementi attualmente in rosa non hanno brillato, sembra essere mancata la figura del playmaker vero e proprio, ruolo che Bentancur e Arthur hanno cercato comunque di svolgere nel migliore dei modi. Ad ogni modo alla fine della stagione la dirigenza effettuerà le sue valutazioni definitive e cercherà di capire come intervenire in estate per reperire le pedine adatte, giocatori che possano far brillare la Juventus in Italia e in Europa.

