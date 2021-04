Calciomercato Juventus, è ufficiale: ha firmato fino al 2024

Nel prossimo calciomercato la Juventus senza dubbio cercherà di rinforzare il suo pacchetto offensivo. Con possibili volti nuovi in arrivo.

Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata sono stati i tre attaccanti che Pirlo ha ruotato nel corso di questa stagione, anche se va detto che per molti mesi ha dovuto fare a meno dell’argentino, frenato dagli infortuni. Proprio le diverse assenze hanno di fatto suggerito al mister bianconero di pescare nelle giovanili per avere delle alternative in panchina. E c’è da dire che i giovani che sono stati chiamati in causa hanno risposto sempre in modo positivo, giocando con grinta e determinazione.

