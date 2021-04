Gosens alla Juventus, calciomercato: l’affare si chiude a due condizioni

Calciomercato Juventus, la pista Gosens non tramonta: il piano di Paratici per il grande colpo. Le ultimissime

Calciomercato Juventus Gosens / Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici per rinforzare le corsie esterne è Robin Gosens. Più di Marcelo, più di Emerson Palmieri. Il fluidificante dell’Atalanta, autore di una stagione mostruosa condita da 9 goals e 4 assist, rappresenta il tassello giusto per rinforzare un settore nevralgico del campo, che il Alex Sandro in questa stagione non è riuscito a ricoprire con sufficiente attenzione tattica.

L’esperimento Frabotta non ha sortito gli effetti sperati, e l’exploit di Danilo non è bastato a sopperire alle lacune di un reparto che necessita di innesti importanti. La Juve ha sondato la pista Gosens già la scorsa estate, anche se non si riuscirono ad incastrare i tasselli giusti per il grande colpo: gli orobici continuano a valutare il tedesco 40 milioni di euro, ma a differenza di 12 mesi fa, ora Paratici ha due assi nella manica da calare