Atalanta Juventus, probabili formazioni: Dybala o Morata? C’è la decisione

Atalanta Juventus, probabili formazioni: arriva la decisione su Morata. Gli ultimi dubbi di Pirlo in vista del big match

Morata Atalanta Juventus Formazioni / Un match da non fallire, per non pregiudicare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Certo, non sarà sicuramente facile per la Juventus di Andrea Pirlo avere la meglio di una lanciatissima Atalanta, che dopo lo stop contro l‘Inter, nelle ultime quattro gare ha raccolto altrettante vittorie, dimostrando una superiorità tecnica e fisica per certi versi imbarazzante.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Arthur: super scambio per il bomber

Dopo il pareggio nel derby, Cristiano Ronaldo e compagni hanno inanellato due vittorie consecutive contro Napoli e Genoa, che hanno risollevato almeno in parte una squadra traumatizzata dall’uscita dagli ottavi di Champions contro il Porto. Sono essenzialmente due i dubbi di formazione che Pirlo scioglierà verosimilmente poche ore prima del match.