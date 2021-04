Calciomercato Juventus, il Milan pensa ad un vice Ibra, piace Scamacca che è anche l’obiettivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Milan su un obiettivo offensivo che piace ai bianconeri. Sembra infatti che la società rossonera abbia puntato i radar su Scamacca, il bomber del Sassuolo ora in prestito al Genoa. Imponente fisicamente, abile in area e con il fiuto del gol, il giovane è già stato ampiamente sondato dalla dirigenza della Juventus che aveva identificato in lui l’interprete ideale per l’attacco del futuro ma Maldini and co vorrebbero poter avere un vice Ibra soprattutto in vista degli impegni importanti che avranno nella prossima stagione, con la probabile conquista della qualificazione in Champions League.

Calciomercato Juventus, Milan su un obiettivo dei bianconeri: corsa a due

Scamacca era già obiettivo di gennaio, ma il Sassuolo chiedeva una cifra importante e dunque Paratici non è riuscito a chiudere l’operazione nel mercato di riparazione invernale. Obiettivo che però segue da diverso tempo e che piace anche ai piani alti della dirigenza bianconera. Fisicamente molto imponente e dall’ottimo fiuto del gol, Scamacca, nonostante la sua giovane età, sembra già pronto per il salto di qualità in una big del campionato. Ora la sfida sarà doppia, i rossoneri necessitano di un altro attaccante con caratteristiche simili a quelle di Ibra, e proprio il giovane italiane potrebbe essere la soluzione da percorrere.