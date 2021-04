Calciomercato Juventus, discorso aperto anche per un altro giocatore. L’Atletico Madrid si interessa a Rovella.

Calciomercato Juventus, i bianconeri e l’Atletico Madrid stanno ancora trattando il riscatto di Morata fissato, come sappiamo, a 45 milioni. Ma stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Mundo Deportivo’ l’Atletico sta guardando in Italia per rinforzare la rosa, tanti possibili nuovi giovani da integrare all’11 titolare di Simeone, uno di questi è Nicolò Rovella di proprietà della Juventus ma in prestito al Genoa. L’italiano piace agli spagnoli, ora l’asse Torino – Madrid è caldo.

Calciomercato Juventus, non solo Morata: altra operazione con l’Atletico

Due operazioni legate o no? C’è da dire che ora la situazione legata a Morata, prestito a 10 milioni con diritto di riscatto a 45, ha ancora la possibilità di estendere il prestito per un anno ma non è escluso che i bianconeri possano inserire nell’operazione lo stesso centrocampista.