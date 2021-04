Covid, riapertura stadi: annuncio dell’ultim’ora | C’è una speranza

Covid, stadi riaperti? Importanti novità in merito all’argomento, al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore

Covid Stadi riapertura / Stadi aperti o no? Nell’Italia che lentamente si sta scrollando di dosso i momenti più bui e tristi della pandemia, l’attenzione si sta rivolgendo a come riuscire a programmare un recupero della vita quotidiana che dovrà essere il più graduale possibile. La parola d’ordine è cautela: il governo ha sì varato delle norme per allentare il DPCM corrente, ma è anche vero che il tutto verrà monitorato con molta attenzione, per evitare il sorgere di focolai assolutamente deleteri.

Nell’ultima Assemblea di Lega, il piatto forte è stato proprio la possibile riapertura degli stadi, anche perché le società stanno vivendo un periodo catastrofico da un punto di vista economico. Zero spettatori, meno introiti derivanti dal botteghino, meno pubblicità: insomma, la Lega prova ad alzare la voce, cercando quantomeno di garantire un’apertura parziali degli impianti sportivi in quest’ultima tranche di campionato.