Calciomercato Juventus, Serie A e Champions nel futuro di Buffon

Uno dei prossimi nodi del calciomercato della Juventus sembra riguardare il ruolo dei portieri, con tante possibili novità che paiono essere all’orizzonte.

Da giorni si sta infatti parlando tanto della possibilità dei bianconeri di ingaggiare Gigi Donnarumma. Il portiere del Milan e della nazionale italiana ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2022 e l’offerta dei rossoneri per adesso non lo ha convinto a rinnovare. I bianconeri, così come altri importanti club d’Europa, sarebbero pronti a ingaggiarlo e sarebbe un vero e proprio colpaccio. Prendere un giocatore del genere a parametro zero sarebbe un affarone. L’arrivo di Donnarumma alla Juventus porterebbe alla cessione di Szczesny, già entrato nelle mire di alcuni club di Premier League. E Buffon?

Calciomercato Juventus, ipotesi Atalanta per Buffon: ecco perché

L’estremo difensore 43enne non ha alcuna voglia di appendere i guantoni al chiodo e del resto quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato di essere all’altezza. Non ha rinnovato però il suo accordo con la Juventus e potrebbe continuare altrove la sua carriera Il Corriere di Bergamo rivela che l’Atalanta starebbe pensando proprio a Buffon per la prossima stagione e sarebbe pronta a offrirgli un contratto per affiancarlo al giovane Carnesecchi, titolare dell’Under 21 (ora in prestito alla Cremonese). Un portiere esperto al fianco di uno in rampa di lancio, con la vetrina Champions – i bergamaschi sono in lotta per conquistare uno dei primi quattro posti – che potrebbe essere uno stimolo in più per vestire il nerazzurro.