Calciomercato Juventus, Donnarumma-Szczesny: la situazione

Sarà senz’altro una delle trattative più importanti del prossimo calciomercato della Juventus, che potrebbe portare ad un vero e proprio ribaltone.

Sono ormai giorni infatti che si parla della possibilità della Juventus di ingaggiare Gigi Donnarumma, portiere del Milan e della nazionale azzurra. L’estremo difensore ha il contratto in scadenza con i rossoneri e, nonostante ovviamente l’offerta di rinnovo, per adesso non è arrivata l’attesa fumata bianca. Che potrebbe però anche non arrivare, viste le tante avance che diversi club d’Europa, Juventus compresa, stanno facendo al giovane, ma già esperto, portiere. La situazione sembra essere ben delineata, anche se l’ultima parola ovviamente toccherà al diretto interessato.

