Juventus, la formazione anti-Atalanta dipende tutta da una scelta

La Juventus si prepara al prossimo appuntamento in campionato, lo scontro diretto per un piazzamento Champions contro l’Atalanta di Gasperini.

Una partita molto importante per la classifica, considerato che siamo arrivati alle battute cruciali del campionato e che la concorrenza per i piazzamenti che porteranno alla prossima edizione della Champions è tanta. Non si possono lasciare punti per strada e questo Pirlo lo sa benissimo. Per fortuna adesso ha recuperato molte pedine e specie in attacco adesso c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dybala potrebbe anche partire dall’inizio, e Kulusevski scalpita alle spalle di Chiesa. Senza dimenticare ovviamente Morata e Ronaldo, quest’ultimo titolare inamovibile dello scacchiere bianconero.

