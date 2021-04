Atalanta Juventus, analisi del primo temo: partita bloccata sullo 0-0

Atalanta Juventus, finito il primo tempo sullo 0-0. Sfida apertissima e inizialmente al cardiopalma. Tante occasioni ma ancora zero gol.

Atalanta Juventus, analisi del primo tempo della partita di Serie A. Match ancora bloccato sullo 0-0. Inizialmente i bianconeri sono partita in quarta, tanti tiri molti dribbling, soprattutto sulla fascia destra con Cuadrado protagonista assoluto ma i ragazzi di Gasperini hanno saputo tenere testa. Risultato ancora inchiodato sul pareggio ma la Juventus è andata molto vicina al vantaggio in più occasioni con Morata. Ora i bianconeri cercheranno nuovamente di attaccare consapevoli che i bergmaschi là davanti hanno giocatori molti abili nei contrasti e nel contropiede come Zapata e Muriel. Partita buona tatticamente ma che dovrà cercare di sbloccarsi al più presto evitando di subire. Non sarà semplice ma ci sono i presupposti per fare bene anche senza il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo che è fuori a causa di un infortunio al flessore. Ora capiremo se Pirlo nella ripresa deciderà di cambiare qualcosa in campo. I due attaccanti stanno disputando una buona gara anche se lo spagnolo poteva fare meglio nell’occasione chiara del possibile vantaggio.

