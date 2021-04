Calciomercato Juventus, offerta per Ronaldo: la decisione

Sarà uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato della Juventus, e del resto stiamo parlando di uno dei più grandi campioni del mondo.

Cristiano Ronaldo è un calciatore che tutti vorrebbero avere in squadra. Attaccante formidabile, il suo talento non è stato assolutamente scalfito dal passare dell’età. La Juventus lo ha di fatto confermato anche per la prossima stagione, l’ultima prevista dal suo contratto. Tuttavia sono tanti i rumors di mercato che lo darebbero per partente in estate. Con le big d’Europa pronte eventualmente a convincerlo a firmare per loro.

