La Super League sta facendo parlare tantissimo in queste ore e tra le squadre pronte a fondare questa nuova competizione c’è anche la Juventus.

I maggiori club europei, eccetto Bayern e Psg, hanno intenzione di dare vita a questa Super League, progetto molto ambizioso. Una deisione che ha fatto andare su tutte le furie l’Uefa, pronta ad un braccio di ferro. E le parole del presidente Ceferin sono state durissime. Come riporta “Repubblica”, non si escludono delle clamorose decisioni contro le squadre “dissidenti”. Sanzioni che possono già arrivare per le coppe in corso, Champions ed Europa League. “Stiamo ancora valutando la situazione con la nostra squadra legale. – ha detto Ceferin – E’ ancora presto, ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che potremo. Ma secondo me bisogna sospendere il prima possibile dalle nostre competizioni chi ha violato le regole“.

