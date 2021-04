Di lui si era parlato qualche settimana fa, nell’ambito del calciomercato della Juventus, come possibile candidato a sedere sulla panchina bianconera.

E si sarebbe trattato di un ritorno, visto che Maurizio Sarri è ancora sotto contratto con il club bianconero. L’ex tecnico del Napoli era stato indicato come possibile sostituto di Pirlo qualora la situazione con l’attuale allenatore della Juventus fosse precipitata. Niente di tutto questo e dunque per Sarri è tempo di iniziare a pensare al futuro. Del resto ci sono tante squadre che sono interessate a lui e sono pronte a dargli una chance. Una su tutte la Roma. Pare essere proprio quella giallorossa la formazione in pole per essere guidata dal toscano.

