Superlega, le reazioni: da Guardiola attacco pesante

Superlega, arrivano altre reazioni. Parla Guardiola, che attacca la scelta. Mentre Zidane fa catenaccio. Per lui ha parlato Perez ieri sera

Durante la conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Parma, Andrea Pirlo ha spiegato che Agnelli si è presentato alla Continassa per spiegare alla squadra il progetto della SuperLega. Il tecnico si è esposto: “E’ sviluppo per il mondo del calcio” ha detto. Un commento diverso dalle reazioni che stanno arrivando. Soprattutto dall’Inghilterra: ieri ci ha pensato Klopp a prendere quasi le distanze. Oggi è toccato a Guardiola andarci pesante.

Senza peli sulla lingua, il tecnico catalano, prima della sfida di domani all’Aston Villa, ha sentenziato: “Lo sport non è sport in questo modo, quando non importa se perdi. E soprattutto quando lo sforzo non ha ricompensa. Mi piacerebbe che il presidente di questo movimento spiegasse al mondo il perché di questa decisione. Quello che posso dire io, al momento, è solamente una constatazione: non ho abbastanza informazioni. Ma posso avere un’opinione. Inoltre – ha aggiunto – posso affermare che con la mia squadra non ho parlato della Superlega: si tratta di una cosa in fase embrionale, che ancora non esiste”.

