Superlega, il durissimo comunicato Uefa: “Siamo noi il calcio europeo”

Superlega, arriva il durissimo comunicato della Uefa, che senza mezzi termini attacca i 12 club fondatori: “Siamo noi il calcio europeo”

Un comunicato dai toni durissimi. Che getta ombre sul futuro del calcio europeo. L’Uefa, insieme alle 55 federazioni partecipanti al Congresso, pochi minuti fa ha emanato una nota dove “condanna la cosiddetta Superlega da poco annunciata. Riteniamo che sia contraria all’essenza dello sport. “La Uefa e le federazioni – si legge – credono in un modello veramente europeo fondato su competizioni aperte, sulla solidarietà e sulla ridistribuzione, per garantire la sostenibilità e la crescita del calcio a vantaggio di tutti nonché la promozione dei valori europei e dei risultati a livello sociale”.

Ci va pesante l’organismo guidato da Ceferin: “Evidentemente, i club cospiratori non sono riusciti a capire che il loro status odierno non è arrivato in un contesto di isolamento, bensì nell’ambito di un sistema europeo dinamico in cui club grandi, medi e piccoli hanno contribuito ai successi e agli insuccessi di tutti. È un affronto ai valori europei e al merito sportivo pensare che abbiano il diritto di “separarsi” e rivendicare un’eredità a cui tutti hanno contribuito”.

