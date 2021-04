Agnelli, dimissioni inevitabili: adesso sono troppi i nemici

Agnelli, le dimissioni ormai sembrano inevitabili per il presidente bianconero. Troppi nemici. E c’è già il nome del sostituto

L’unica via d’uscita sono le dimissioni. In 48 ore il mondo della Juventus è stato stravolto. Cancellati all’improvviso nove anni di successi. Di soddisfazioni. Di scelte oculate, azzardate, e molto spesso vincenti. Andrea Agnelli esce da questi due giorni infernali da perdente. Insieme a lui anche il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Troppi nemici s’è fatto il presidente bianconero. Che anche a livello internazionale non ha e non avrà più la stessa forza.

Già ieri sera le voci si rincorrevano. La Juventus ha smentito velocemente la cosa. Ma sicuramente delle valutazioni si staranno facendo. Soprattutto nella testa di Agnelli. Il presidente deve capire cosa c’è da fare. Cosa lui può fare per salvare la società bianconera da tutto questo. La rivoluzione sembrerebbe già iniziata. E tremano tutti, in questo momento. Da Paratici a Nedved, che potrebbero essere coinvolti nel ribaltone juventino. Un finale di stagione ancora tutto da scrivere – con la qualificazione alla prossima Champions che ancora deve arrivare – e un futuro societario incerto. Incredibile.

