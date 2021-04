Agnelli, l’annuncio sulla Superlega spiazza i tifosi della Juventus. Ci sono le parole del presidente bianconero

Sono state le 48 ore piu incredibili per il mondo del calcio. Un progetto nato nella notte tra domenica e lunedì, ma praticamente morto in quella appena passata. La Superlega chiude i battenti prima di partire. Ci sarà tempo per capire quali sono stati gli errori commessi dai presidenti promotori del progetto. Sicuramente qualcosa, sotto l’aspetto della comunicazione, non è andata per il verso giusto. L’attacco che la Uefa ha lanciato già nel pomeriggio di domenica, prima dell’ufficialità della cosa, ha stravolto lo stato d’animo dei tifosi. Indirizzati verso un’unica direzione.

E soprattutto in Inghilterra le proteste hanno fatto centro. Visto com’è andata a finire, con le sei squadre interessate che, a mezzanotte, hanno diramato un comunicato stampa ritirandosi. L’Arsenal ha chiesto subito scusa ai propri tifosi. I Gunners sono stati seguiti a ruota da Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal e Liverpool: gli altri club che solamente due giorni fa avevano dato vita al progetto. Un dietrofront clamoroso. Che lascerà strascichi.

