Calciomercato Juventus, blitz dalla Roma: arriva il top player a zero

Calciomercato, la Juventus bussa alla porta della Roma: i bianconeri seguono con molta attenzione l’attaccante in odore di rescissione

Calciomercato Juventus Roma / La vittoria contro il Parma ha dato uno slancio importante alle ambizioni “europee” della compagine di Andrea Pirlo, che ora si giocherà le residue chances di ottenere un piazzamento tra le prime quattro in queste battute finali della stagione. Oltre al centrocampo, però, c’è un reparto che ha deluso le aspettative: si tratta dell’attacco, che non è riuscito ad andare oltre i goals di Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa, che in alcuni frangenti si sono letteralmente caricate la squadra sulle spalle, sopperendo alle lacune tecniche della manovra collettiva.

Il riscatto di Alvaro Morata sembra essere sempre più lontano, anche perché il Canterano ha deluso molto nella seconda parte di stagione, e complice l’assenza di Paulo Dybala, il reparto offensivo ha risentito molto dell’assenza di un faro lì davanti. Abbiamo detto e ridetto la possibilità dei bianconeri di assicurarsi Mauro Icardi in uno scambio con Paulo Dybala, ma se ciò non dovesse accadere, Fabio Paratici potrebbe decidere di ripiegare su un altro bomber “scontento”: si tratta di Edin Dzeko.