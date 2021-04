Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Lo vogliono cedere ai bianconeri”

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa nella trattativa che porta al giovane esterno difensivo. Lo vogliono cedere ai bianconeri

Svolta improvvisa nella trattativa che vede in corsa anche la Juventus. Alla ricerca di un esterno – vista anche la possibile partenza di Alex Sandro – la società bianconera, oltre a monitorare Emerson Palmieri, avrebbe messo gli occhi sul terzino spagnolo del Valencia Josè Luis Gaya.

La situazione di classifica disastrosa del club che ha in rosa anche l’italiano Cutrone, e la situazione finanziaria non certo delle migliori, fanno presagire che in estate ci potrebbe essere una mezza rivoluzione. E il profilo maggiormente indicato a partire è quello del terzino, che visto che ha il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe far monetizzare e anche molto. Oltre ad essere anche cresciuto nelle giovanili del club.

