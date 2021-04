Calciomercato Juventus, Isco non tramonta: servono 20 milioni

Isco alla Juventus, calciomercato: lo spagnolo costa 20 milioni di euro. I bianconeri fiutano l’affare: le ultime

Calciomercato Juventus Isco / Importanti aggiornamenti sul fronte calciomercato per la Juventus. Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, infatti, lo spagnolo sarebbe stato messo alla porta dal Real Madrid, che ha urgenza di sfoltire un monte ingaggi che in questo periodo arreca non pochi problemi alle casse dei Blancos, che non a caso era uno dei club in prima linea per la questione Superlega.

Ecco perché lo spagnolo, che ha visto il campo con il contagocce con Zinedine Zidane, potrebbe fare le valigie. La Juventus è molto attenta sul da farsi, anche perché la questione rinnovo di Paulo Dybala non è stata ancora sbrogliata: un eventuale addio della Joya spalancherebbe la porta del trequartista, che era uno dei pupilli di Max Allegri.