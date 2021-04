Sergio Ramos alla Juventus, calciomercato: l’annuncio fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, annuncio del Real su Sergio Ramos: il difensore è entrato nel mirino dei Blancos e non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Blancos

Ramos Juventus calciomercato / Il parametro zero più mediaticamente appetibile, allo stato attuale delle cose, risponde al nome di Sergio Ramos, che per adesso ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo che il presidente dei Blancos Florentino Perez ha fatto pervenire sulla sua scrivania. Il centrale non si è smosso dalla richiesta di almeno un biennale a circa 11-12 milioni di euro a stagione, e a nulla sono valsi i tentativi del presidente del Real di pervenire ad un accordo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, blitz dalla Roma: arriva il top player a zero

Proprio il patron delle Merengues ha rilasciato un’intervista al portale En Larguero, nella quale ha parlato, tra le tante cose, anche della situazione contrattuale del capitano della sua squadra. Ecco le sue parole: “Tengo molto a Ramos, l’ho portato a Madrid nel lontano 2015 e ho instaurato con lui un rapporto che esula la sfera affettiva. Ovviamente molto dipenderà dalle sue richieste economiche: c’è la volontà di continuare il cammino insieme, ma vista la situazione economica del club, qualcuno dovrà essere necessariamente venduto.”