Juventus, Travis Scott, noto trapper di fama internazionale, è stato avvistato a Torino nei pressi della Continassa: partnership in arrivo.

Juventus, i più giovani conosceranno tutti Travis Scott, noto trapper americano di fama mondiale. Molto famoso, non solo per per la sua musica, ma anche per le sue svariegate partnership con brand internazionali, Nike su tutti. Non è un caso che le sneakers ideate da Travis siano ancora oggi fra le più richieste introvabili sul mercato. Un vero e proprio business man nell’industria, che dopo Kanye West e Pharrell, quest’ultimo già ideatore di un kit speciale (la maglia rosa della Juventus) è fra i più richiesti.

Travis Scott alla Juventus. Il trapper bianconero alla Continassa

Non è quindi scontato pensare che la presenza di Travis a Torno significhi qualcosa di veramente importante dal punto di vista commerciale. La Juventus negli ultimi anni ha puntato molto sul suo brand, ora significativo con la J. Ed è proprio il mercato internazionale a permettere alla società l’evolversi del merch, con collab. importanti con diversi artisti di fama internazionale. L’avvento di Travis Scott rappresenterebbe proprio l’ennesima evoluzione e l’apertura totale ad un mercato, prima di adesso, inesplorato.