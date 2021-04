Il presidente del Lione, Aulas, su Andrea Agnelli:

“Aveva la nostra fiducia, io stesso ero molto vicino ad Andrea. C’era un rapporto anche personale. La forma sorprende ancor più della sostanza, c’è una delusione immensa per l’uomo. Ho la sensazione d’essere stato preso in giro”

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 23, 2021

Calciomercato Juventus, il presidente del Lione Aulas sbotta contro il presidente Agnelli. Come viene anche riportato dal giornalista Tancredi Palmieri, le parole di Aulas fanno rumore e a questo punto non facilitano un futuro passaggio, ad esempio, di Aouar in bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Agnelli in bilico? Risponde l’ex dirigente

Calciomercato Juventus, Aulas contro Agnelli: “Deluso e preso in giro”

Questo attacco del presidente Aulas complica forse definitivamente una trattativa di mercato che i bianconeri stanno seguendo già dalla scorsa stagione. Parliamo, naturalmente, del centrocampista Aouar, che proprio in bianconero farebbe comodo all’attuale centrocampo, molto poco offensivo. Ma le parole del presidente francese fanno rumore. Molti tifosi si domandano il perché di certe dichiarazioni ma è anche vero che il terremoto post Super League ha creato non poche scissioni fra diversi club. Ecco cosa ha detto Aulas proprio nei confronti del presidente bianconero: “Aveva la nostra fiducia, io stesso ero molto vicino ad Andrea. C’era un rapporto anche personale. La forma sorprende ancor più della sostanza, c’è una delusione immensa per l’uomo. Ho la sensazione d’essere stato preso in giro”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il doppio ritorno: scenario surreale

Dichiarazioni che complicano, come dicevamo poc’anzi, la trattativa per Aouar che era un noto obiettivo dei bianconeri e uno dei possibili nuovi acquisti in mediana.