Calciomercato Juventus, operazione nostalgia: Cristiano Ronaldo pensa al ritorno dove tutto è cominciato, il suo Manchester United.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo non sembra più così felice, lo si intravede dalle sue prestazioni, ormai non più ai livelli di quelle offerte in passato con la maglia bianconera, proprio per questo motivo, non è da escludersi un futuro altrove, laddove tutto è cominciato: il suo Manchester United. L’indiscrezione lanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe avere qualcosa di concreto. Sembra infatti che il portoghese sia già in contatto con gli inglesi e valuterebbe il ritorno in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, anche con il Parma le solite disattenzioni: dove hai la testa?

Calciomercato Juventus, operazione nostalgia: CR7 ci ripensa

E nonostante gli ormai quasi 100 gol con la maglia della Juventus, forse, è arrivato il momento di cambiare. Ritornare all’ovile laddove tutto ebbe inizio. Il portoghese si lanciò proprio con gli inglesi e con la fiducia dell’allora allenatore sir. Alex Ferguson. Stando alle indiscrezioni lo stesso, attuale, tecnico Ole Gunnar Solskjaer sarebbe d’accordo con il ritorno di Cristiano Ronaldo. Ma c’è un grande problema che vincolerebbe gli inglesi, lo stipendio del fantasista portoghese che è decisamente troppo caro anche per una società come quella dei Red Devils. Sostanzialmente il vero e reale vincolo verte su questo stipendio, attualmente il portoghese percepisce 31 milioni netti a stagione, una cifra troppo alta da sostenere.