Calciomercato Juventus, il fuoriclasse degli allenatori per il dopo Pirlo. Arriva la risposta sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, Pirlo sta ritrovando fiducia ma il suo futuro è ancora in bilico. La nuova stagione, dopo il caos Super League, non dovrà permettere ulteriori scivoloni e proprio per questo motivo i bianconeri, al di là di quello che ci sarà con la Champions League, vogliono tornare ai massimi livelli anche in campionato. La suggestione che è emersa negli ultimi giorni porta il nome di Klopp, il fuoriclasse delle panchine è il nome più desiderato ma anche il più difficile, proprio perché il tedesco dovrebbe liberarsi dal suo attuale club, il Liverpool.

Calciomercato Juventus, il fuoriclasse per il dopo Pirlo: arriva la risposta

Tanti nomi, profili italiani e non, ma Klopp convincerebbe qualsiasi dirigenza. Allenatore dalla dialettica molto perspicace e dai risultati impeccabili. Il tedesco è il fuoriclasse nel suo ruolo, l’allenatore più desiderato d’Europa e non è fantascienza pensarlo in futuro nel campionato italiano, ma non adesso. Il tedesco si è espresso molto concretamente su quello che sarà il suo futuro che sarà ancora Reds. Il tedesco è legato all’ambiente e al club e non intende andarsene ora, anzi, vede un futuro in questo club. Insomma la speranza di avere club il prossimo anno sulla panchina della Juventus sembra dunque remota. Anche perché l’amore eterno dichiarato dallo stesso nei confronti del Liverpool frena qualsiasi aspettativa.