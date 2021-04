Formazioni ufficiali Fiorentina Juventus, Serie A: oggi si disputerà la gara di campionato allo stadio Artemio Franchi.

Formazioni ufficiali Fiorentina Juventus, Serie A: Andrea Pirlo e i ragazzi sono pronti a fare una partita importante quest’oggi all’Artemio Franchi, tre punti che potrebbero risultare fondamentali. Bianconeri in una fase cruciale per la stagione, perdere punti adesso risulta impossibile soprattutto perché i ragazzi ci credono ancora, e cercheranno in tutti i modi di concludere la stagione nella posizione migliore possibile vincendo tutte le partite rimanenti. Una sfida fondamentale contro una compagine e rivale sul campo. Ci sarà un vero e proprio duello quest’oggi, appuntamento per ore 15.00.

Formazioni ufficiali Fiorentina Juventus: le scelte di Pirlo

Una delle partite più importanti della stagione, e non si esagera a dirlo. Il maestro è pronto a cercare a differenza per riscattarsi da questa stagione, per ora, non delle più positive. Nella sfida infrasettimanale di Serie A, proverà in tutti modi ad offrire la squadra migliore contro un Parma tutt’altro che da sottovalutare. Ecco, quindi, gli undici che scenderanno in campo quest’oggi alle ore 15.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze: