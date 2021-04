Busquets alla Juventus, calciomercato: affare con il Barca, c’è lo scambio

Calciomercato Juventus, Busquets arriva con lo scambio: un difensore sul piatto, svelati i retroscena della vicenda

Calciomercato Juventus Busquets Bonucci / I rapporti tra il Barcellona e la Juventus negli ultimi anni si sono fortificati. Prima lo scambio Arthur-Pjanic ( che al momento non ha giovato a nessuno dei due club), poi l’affare Suarez sfumato sul più bello per motivi meramente burocratici, e infine la vicenda Superlega, che ha visto i bianconeri e i catalani “remare dalla stessa parte”. Un sodalizio, dunque, che si è cementato con gli anni e che potrebbe trovare anche in questa sessione estiva di calciomercato un ottimo viatico.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, i due club potrebbero nuovamente sedersi al tavolo delle trattative, imbastendo un super scambio: si parla, in questo caso, di un maxi affare che coinvolgerebbe Leonardo Bonucci e Sergio Busquets, le cui cessioni permetterebbero ai due club di sistemare un bilancio dissanguato dalle note vicissitudini finanziarie e sanitarie.

Calciomercato Juventus, addio Bonucci: lo scambio con il Barcellona è clamoroso

Calciomercato Juventus Bonucci / Dal momento che Ronald Koeman sta utilizzando sempre più frequentemente la difesa a tre, ha bisogno di interpreti che sappiano far partire da dietro l’azione. Il solo Piqué non basta, e in questa stagione non sono state poche le defayance difensive dei catalani, il cui tiki taka comporta inevitabilmente dei rischi in fase di impostazione. Ecco perché il Barca potrebbe decidere di “immolare” sull’altare del sacrificio Busquets, che farebbe molto comodo ad un centrocampo, come quello della Juventus, che ha palesato non poche difficoltà in ampi frangenti della stagione. Possibile dunque che si ragioni nell’ottica di uno scambio alla pari, con i due club che hanno bisogno di sistemare il bilancio entro il 30 giugno.

