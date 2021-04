Calciomercato Juventus, Donnarumma sempre più vicino: c’è l’intesa, ma..

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: il portiere del Milan obiettivo concreto dei bianconeri. L’affare si fa ad auna condizione

Donnarumma Juventus calciomercato/ La Juventus e Donnarumma sono sempre più vicini. Secondo quanto ribadito dall’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, l’estremo difensore classe ‘99 del Milan e la dirigenza bianconera avrebbero trovato una bozza d’accordo sulla base di un quadriennale a circa 10 milioni di euro a stagione. La Vecchia Signora avrebbe battuto la concorrenza del Milan, che non è andato oltre gli 8 milioni annui: ad avvalorare l’affare ci ha pensato anche la famiglia del calciatore, che vede nell’ipotesi Juventus la soluzione più congeniale per Gigio.

La situazione potrebbe sbloccarsi a stretto gira di posta, anche se c’è da considerare anche un altro fattore: la Champions League. Qualora infatti Cristiano Ronaldo e compagni dovessero mancare l’accesso alla massima competizione continentale, l’affare Donnarumma potrebbe clamorosamente saltare: è piuttosto inverosimile che Gigio lasci il Milan per giocare un altro anno in Europa League. Quindi, ammesso e non concesso che al momento la Juve sia in vantaggio nella corsa all’estremo difensore, la variabile Champions deve essere assolutamente presa in esamine, anche perché dopo il mezzo passo falso in quel di Firenze, i bianconeri si sono complicati la vita.