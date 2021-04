Calciomercato Juventus, futuro allenatore: due chiari indizi social

Calciomercato Juventus, arrivano due indizi social sul possibile futuro allenatore bianconero. Ormai sembra quasi tutto fatto

Nel mondo dei social ogni indizio può essere un segnale. Ed oggi, sul possibile ritorno di Massimiliano Allegri – che sembra, davvero, ormai imminente – ne sono arrivati addirittura due. Che fanno sognare i tifosi bianconeri, convinti che il livornese sia la scelta migliore per il futuro.

Il primo, questa mattina, è stato Aldo Dolcetti, storico collaboratore tecnico di Allegri, che lo ha seguito nelle avventure milaniste e juventine. Su Instagram ha infatti pubblicato un disegno di una zebra. Un indizio secondo i tifosi della Juve. Qualcosa che va oltre la semplice passione per l’arte.

Calciomercato Juventus, nel pomeriggio ci pensa Marchisio

Nel pomeriggio, invece, è stato il turno di Claudio Marchisio. L’ex centrocampista bianconero, sotto un post con scritto “Innanzitutto…finite voi la frase”, ha twittato con il più classico hashtag che ha contraddistinto negli ultimi anni l’ex allenatore della Juventus: “#Fiuu”. Un segnale anche questo. Qualcosa che si muove e che comincia ad avvicinarsi. Con Pirlo ormai sempre più lontano.

Certo, sarà decisivo capire come finirà la stagione. Con Allegri che potrebbe avere qualche dubbio in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Ma in questo momento la cosa non sembra interessare a nessuno. Inoltre, in tempi non sospetti, Allegri ha dichiarato di non guardare se la squadra del suo futuro disputasse la massima competizione europeo. C’è da crederci? Non ci sono motivi per non farlo, al momento.