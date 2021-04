Calciomercato Juventus, colpaccio a parametro zero dalla Serie A

Calciomercato Juventus, sarebbero pronto il colpo a parametro zero direttamente da un club di Serie A: le ultime indiscrezioni

Guarda in Serie A, la Juventus, per rinforzare la rosa per la prossima stagione. E, guarda, soprattutto a quelli che potrebbero essere i colpi a parametro zero. E ce ne sono molti. Uno su tutti Donnarumma: il portiere ancora non ha rinnovato con il Milan ed è lontano da un accordo. Potrebbe esserci un punto d’incontro nelle prossime settimane, ma dipende tutto dalla qualificazione alla prossima Champions League dei rossoneri.

In ogni caso, non è l’unico. E, sempre in casa rossonera, c’è un altro elemento che sta trattando il rinnovo di contratto. Anche in questo caso, però, di accordi all’orizzonte non se ne vedono. Parliamo di Calhanoglu, che a fine stagione potrebbe liberarsi a paramento zero. Ed è un affare che interessa senza dubbio Paratici. Che ha già fiutato la possibilità di arrivare al trequartista.

