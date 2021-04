Calciomercato Juventus, Capello ha espresso la sua perplessità sul futuro, possibile, allenatore dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Fabio Capello controcorrente. L’ex allenatore di Juventus e Roma e ora opinionista, ha detto la sua sul possibile sostituto di Pirlo. Come sappiamo la situazione del maestro è tutt’altro che certificata e il suo futuro in bianconero sembra ormai appeso ad un filo, anche in caso di qualificazione Champions. Si parla infatti di un grande e gradito ritorno di Massimiliano Allegri che sarebbe disposto a ricominciare, laddove tutto si concluse dopo cinque anni di dominio e con due finali di Champions raggiunte. Capello è famoso anche per essere molto schietto e dire sinceramente quello che pensa, parlando infatti di un possibile ritorno di Allegri ha dichiarato: “Tutti quelli che sono ritornati non hanno fatto molto bene, parlo anche del sottoscritto. Se Allegri tornasse, conoscerebbe tutti i problemi della bottega”.

Calciomercato Juventus, Capello controcorrente: “Fossi in lui ci penserei”

E sempre sulla questione, Allegri bis, Capello rincalza: “La domanda è: perché è andato via dalla Juve? Cosa cercavano di diverso da lui? Quel qualcosa di diverso è stato Sarri, che è arrivato e non è riuscito a farlo vedere, non è riuscito a dipingere il quadro che voleva”. E poi ha parlato anche della dirigenza bianconera: “La dirigenza che pensa di sapere più degli allenatori? E sono seduti in tribuna”.