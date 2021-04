Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a chiudere per l’obiettivo ma c’è la possibilità di rinnovo con la propria squadra.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre vigili sull’operazione Donnarumma. Il giovane portiere italiano è ancora la priorità. Titolare del Milan e già uno dei senatori, nonostante l’ancora giovanissima età, Gigio è il predestinato per diventare il futuro della nazionale, già protagonista nella squadra rossonera, la Juventus lo segue ormai da diverse stagioni e a fine anno vorrebbe poter riuscire nell’impresa. Come sappiamo la situazione contrattuale di Donnarumma è ancora in stand by, per quanto ci sia volontà da parte del portiere di trovare l’accordo con i rossoneri, non c’è ancora l’ok definitivo della dirigenza del Milan sulle cifre. Se dovesse infatti riscontrarsi un problema, ci sarebbe già la Juventus pronta ad accontentarlo.

LEGGI ANCHE >>> Chiellini e la MLS, cosa ha deciso il capitano della Juventus

Calciomercato Juventus, futuro al bivio: bianconeri pronti a chiudere

Futuro al bivio quindi. Donnarumma è certamente un profilo ideale se si pensa alla tradizione bianconera. Buffon è stato il portiere della nazionale e della Juventus per lungo tempo, la società vuole replicare proprio con Gigio. L’erede in questo momento reale e ideale se si pensa alla carriera della leggenda bianconera. Un erede di Buffon che andrebbe quindi a prendere il posto da titolare a Wojciech Szczesny che, in questa eventualità, lascerebbe la Juventus per ritornare in Premier League, laddove tutto ebbe inizio.