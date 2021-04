Calciomercato Juventus, Dembele si allontana: super scambio con il Psg

Calciomercato Juventus, Dembele pedina di scambio: il francese sempre più vicino a lasciare il Barcellona in vista del grande ritorno

Dembele Juventus calciomercato / Accostato più volte alla Juventus, il futuro di Ousmane Dembele potrebbe essere altrove. Come riportato da tuttojuve.com, infatti, il Barcellona starebbe valutando la possibilità di inserire il francese nella trattativa che porterebbe al grande ritorno di Neymar: i blaugrana, infatti, sarebbero entrati nell’ordine di idee di “sacrificare” sia l’ex Dortmund sia Griezmann per poter abbracciare o Ney, con il quale Laporta spera di riuscire a convincere Messi a prolungare il suo contratto con i catalani.

Uno scenario che al momento appare sostanzialmente utopistico, per la portata dei nomi in ballo: tuttavia la pista potrebbe riaccendersi qualora il Psg non dovesse riuscire neanche quest’anno a sollevare la Champions League. A quel punto, infatti, non sarebbe più sicura la permanenza di Neymar, che non ha nascosto la sua intenzione di ritornare al Barcellona, un giorno.

Calciomercato Juventus, Dembele tramontato? Solo Dybala..

Stando così le cose, ci sono poche possibilità che Dembele vesti la maglia della Juventus. Ciò nonostante, è bene non chiudere tutte le porte, anche perché la vecchia Signora potrebbe giocarsi una carta a sorpresa: si tratta di Paulo Dybala, che in tanti in quel di Barcellona vedono come il potenziale erede di Leo Messi. La Joya non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nell’estate del 2022, e potrebbe partire: ad un anno dalla scadenza, che l’ex Palermo diventi una pedina di scambio per Dembele? Ancora prematuro dirlo, ma è una traccia da monitorare