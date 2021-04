Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: anche Gattuso in lizza, le ultime

Gattuso alla Juventus, calciomercato: il dopo Pirlo sarà Ringhio? Le ultime indiscrezioni riferiscono di un interesse per il tecnico

Calciomercato Juventus Gattuso Pirlo / A meno di clamorosi colpi di scena, il destino di Andrea Pirlo è talmente segnato, che neanche la qualificazione in Champions League potrebbe riuscire a garantirgli la certezza di restare sulla panchina bianconera anche la prossima stagione.

Colpa di un’annata che definire difficile sarebbe esclusivamente un eufemismo e non terrebbe conto delle difficoltà con cui la Vecchia Signora ha dovuto convivere, sia in campionato che in Champions League. Il primo nome sulla lista della dirigenza piemontese è quel Massimiliano Allegri che neanche due anni fa è stato esonerato in nome della tanto agognata ricerca del “bel gioco”, ideale tanto utopistico da diventare impalpabile. Max, però, non è il solo profilo seguito dai bianconeri, che stando a quanto riferito dal Corriere del mezzogiorno, potrebbero decidere di dirottare le proprie attenzioni su un altro “scontento”.

Gattuso alla Juventus, calciomercato: altra pista per il dopo Pirlo?

Gattuso Juventus calciomercato / Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, anche la Juve monitorerebbe la situazione relativa a Gennaro Gattuso, il cui strappo con De Laurentiis non verrà ricucito, sebbene il Napoli nelle ultime uscite sia apparso in netta crescita, di mentalità e condizione. “Ringhio” dirà addio ai partenopei, e su di lui si starebbe scatenando una vera e propria asta, con la Juve che nelle ultime ore si è aggiunta alla lista che comprende anche Fiorentina e Lazio. La posizione di Simone Inzaghi, infatti, è tutt’altro che solida, a dispetto del rinnovo del suo contratto con i biancocelesti; lo stesso si può dire per Iachini, che appare un traghettatore. La Juve, dal canto suo, osserva il da farsi: Gattuso è un profilo che piace, ma al momento non ci sono stati contatti importanti tra le parti, e non è detto che ci siano.