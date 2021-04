Calciomercato Juventus, Chiellini deluso: l’addio è sempre più vicino

Calciomercato Juventus, Chiellini non rinnova? Il difensore sarebbe rimasto amareggiato dal comportamento della società

Chiellini Juventus calciomercato / Quella che si sta appena chiudendo, potrebbe essere l’ultima stagione di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, infatti, “King Kong” sarebbe rimasto particolarmente amareggiato dal comportamento assunto dalla dirigenza bianconera, che non lo ha neanche contattato per aprire un dialogo in vista del rinnovo del suo contratto in scadenza quest’estate. Ecco perché, a meno che Allegri non diventi il prossimo allenatore della Juve, l’addio di Chiellini è sempre più vicino.

