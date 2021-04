Calciomercato Juventus, blitz dalla Premier: colpo low cost in arrivo

Calciomercato Juventus, altro acquisto a parametro zero? Interessa il bomber del Chelsea, gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Juventus Giroud / Il mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato un’ottima fonte a cui attingere per la Juventus, che ha sovente fatto ricorso ad acquisti a parametro zero per non inficiare eccessivamente sul proprio bilancio. Sebbene il diktat aziendale sembra essere cambiato a seguito degli ultimi acquisto flop ( Ramsey e Rabiot in primis), i bianconeri seguono comunque con molto interesse l’evolversi della situazione relativa ai colpi low cost, con i quali rinforzare la propria rosa.

In questo senso, è da monitorare il futuro di Olivier Giroud il cui contratto con il Chelsea, in scadenza la prossima estate, non è stato ancora rinnovato. Il bomber francese piace a molti club della Premier League, ma l’ipotesi bianconera non è assolutamente da trascurare, dal momento che si è palesata con una certa urgenza la necessità di acquistare una quarta punta che possa far rifiatare Alvaro Morata, la cui permanenza in quel di Torino, tra l’altro, è tutto tranne che scontata. A rivelarlo è tuttojuve.com.