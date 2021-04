Calciomercato Juventus, obiettivo plusvalenze | Clamoroso addio all’orizzonte

Calciomercato Juventus, il difensore a un passo dall’addio: potrebbe partire a fronte di un’offerta da 30 milioni di euro

Calciomercato Juventus Demiral cessione / Si prospetta una sessione di calciomercato tutt’altro che facile per la Juventus, impegnata a rinforzare un organico che ha palesato più di una difficoltà, ma con l’obbligo di non sforare per non compromettere un bilancio tutt’altro che positivo e dissanguato dal COVID. Arduo lavoro per Paratici, dunque, che si troverà costretto a cedere un paio di pedine dalle quali ricavare quel tesoretto indispensabile per finanziare i prossimi colpo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, sorpasso per Gosens: blitz decisivo, ora si chiude

Uno dei primi indiziati a partire è Merih Demiral. Stando a quanto riferito dalla redazione di calciomercato.com, il turco potrebbe dire addio qualora dovesse arrivare un’offerta di almeno 30 milioni di euro ( anche se la Juve ne continua a chiedere 40). Al momento l’Everton è l’unico club che ha presentato un’offerta concreta, anche se l’ex Sassuolo ha estimatori sparsi per tutta Europa, ragion per cui “Madama” spera di “spuntare” una cifra più vantaggiosa.