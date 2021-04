Donnarumma alla Juventus, calciomercato: “C’è l’accordo con i bianconeri”

Calciomercato Juventus, assalto a Donnarumma: il portiere sempre più vicino ai bianconeri. C’è l’annuncio tanto atteso

Donnarumma Juventus calciomercato / A tenere banco in queste calde ore primaverili in casa Milan è il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe ’99 non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza quest’estate, e le probabilità che possa farlo sono sempre più ridotte. L’estremo difensore non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, ma tutti gli indizi lasciano pensare che possa essere la Juventus la sua prossima squadra; Gigio, infatti, non si è ancora espresso a favore dell’offerta prospettatagli dal Milan.

I rossoneri sono arrivati ad offrire un quadriennale da 8 milioni di euro a stagione: una cifra importante, per un portiere che ha appena 21 anni. Ma Raiola, forte dell’accordo con la Juventus, nicchia: sono almeno 10 i milioni che chiederebbe il portiere per il sì. Stando così le cose, comincia a serpeggiare un pò di delusione e di scetticismo tra i tifosi del Milan: su calciomercato.com il noto giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha scritto un editoriale nel quale ha detto al sua in merito alla vicenda Donnarumma.