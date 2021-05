Donnarumma alla Juventus, calciomercato: summit in corso | Firma a un passo

Calciomercato Juventus, affare Donnarumma: altro incontro tra Raiola e i vertici dirigenziali bianconeri per trovare l’accordo

Calciomercato Juventus Donnarumma / La Juventus avrebbe rotto definitivamente gli indugi per Gigio Donnarumma. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, nella giornata di mercoledì ci sarebbe stato un incontro a Torino tra l’agente dell’estremo difensore, Mino Raiola, e i vertici dirigenziali bianconeri. Un summit che è servito a ribadire nuovamente l’interessamento della vecchia Signora nei confronti di Gigio e la proposta di un quadriennale a 10 milioni annui.

Proposta alla quale il Milan non è riuscito a controbattere, almeno per il momento. I rossoneri sono infatti fermi agli 8 milioni di euro di qualche settimana fa che, sebbene sia una cifra importante, non soddisferebbe le richieste di Gigio, che allo stato attuale delle cose sembra sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus.

Calciomercato Juventus, Donnarumma in: Szczesny out | Porte girevoli in casa bianconera

Calciomercato Juventus Szczesny Donnarumma/ Con Donnarumma in orbita Juve, resta da definire il futuro di Szczesny, per il quale si sta cercando una destinazione all’estero. Il portiere polacco piace molto ad alcuni club della Premier, e starebbe prendendo seriamente in considerazione lasciare Torino, dove gli spazi si ridurrebbero in maniera piuttosto drastica. Discorso analogo si può fare per Buffon, accostato in più di una circostanza all’Atalanta; nel caso in cui si materializzassero questi due addii, occhio al probabile addio di Audero dalla Samp.

