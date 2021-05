Calciomercato Juventus, da Mourinho l’assist ai bianconeri

Calciomercato Juventus, l’allenatore portoghese ha rilasciato un’intervista al Times. Le sue parole stanno già facendo discutere

Quando parla, non è mai banale. E se poi tratta un argomento come quello del suo futuro, è normale che si scatenino subito polemiche e provocazioni. José Mourinho, esonerato due settimane fa dal Tottenham, adesso è senza panchina. Ma la sensazione è che non ci rimarrà per molto tempo. Intanto, per l’estate, si è trovato un impiego: quello di commentare da editorialista le partite dell’Europeo per il Sun e appunto per il Times.

Ma le parole riportate oggi dal tabloid britannico lasciano spazio aperto a qualunque interpretazione: “Con l’Inter ho vinto tutto – ha detto – e io parlo sempre bene delle squadre dove ho lavorato. Nonostante con loro ci sia un forte legame, sicuramente non ci penserei due volte ad allenare una loro rivale in Serie A. Guardo al mio lavoro in maniera professionale e sto bene così”.

