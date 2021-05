Udinese Juventus, Marino contro i dirigenti bianconeri

Udinese Juventus, il dirigente dei friulani è intervenuto nel post partita e ha protestato contro i bianconeri: la ricostruzione.

Udinese Juventus, nel post partita il direttore del match vinto dai bianconeri in trasferta contro i friulani, è intervenuto il dirigente Pierpaolo Marino che se l’è presa proprio con la dirigenza bianconera ma anche contro l’arbitro del match. Ai microfoni di Sky Marino ha detto: “Questa sera sono arrabbiato perché la punizione era a favore nostro e non della Juventus” (Marino si riferisce alla punizione che ha permesso poi di segnare a CR7 su rigore per fallo di mano di De Paul). Il dirigente dell’Udinese ha poi continuato: “Accadono ancora delle cose: ci si aggrappa al mancato recupero per fare baccano incredibile per condizionare il direttore di gara e poi succede che a 7 minuti Cuadrado fa fallo. All’83esimo ingenuità di Chiffi, non di De Paul. Condizionamento da parte della dirigenza bianconera con un assalto a Chiffi per un mancato minuto di recupero a fine primo tempo. Abbiamo visto proteste dei dirigenti, di allenatori, sembrava che fosse finita la partita”.

Marino ha poi concluso: “Cose che appartengono ad un calcio di altre epoche e ciò non va bene”.

