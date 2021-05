Calciomercato Juventus, il gioiellino del Barcellona nel mirino

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rilanciano le voci di un possibile interessamento bianconero al gioiellino del Barcellona

Sono sempre più insistenti le voci dalla Spagna che vogliono la Juventus interessata al gioiellino del Barcellona, in rotta di collisione con Koeman ma soprattutto con Messi, che non lo vedrebbe di buon occhio. Un rapporto che sembrava rose e fiori, ma è deteriorato nel tempo. Tanto da costringere il tecnico olandese ad utilizzarlo con il contagocce.

Ed è Don Balon a rilanciare che Riqui Puig è in uscita dalla società catalana. E che la Juventus potrebbe mettere sul piatto 20 milioni di euro per il cartellino del 21enne. Una trattativa che potrebbe decollare alla fine della stagione, soprattutto se in questo finale il centrocampista, con spiccate doti tecniche, continuerà a guardare i compagni giocare dalla panchina.

Calciomercato Juventus, lo sgarbo a Messi

Si parla quindi di un vero e proprio sgarbo a Leo Messi. Perché Puig, incensato da più parti anche in questa stagione quando è stato mandato in campo, lascerebbe l’argentino per “unirsi” in matrimonio con il rivale di sempre: Cristiano Ronaldo. Certo, c’è da capire se la Juventus avrà la forza economica di trattenere il portoghese anche nella prossima stagione. E tutto questo ovviamente passa dalla qualificazione alla prossima Champions League.

È di facile lettura e non bisogna essere esperti di calciomercato per sottolineare e capire che Ronaldo rimarrà a Torino solamente se avrà la possibilità di giocare la massima competizione europea. Quella che lui ha vinto già e che vuole ancora portare in bacheca almeno un’altra volta prima di chiudere la sua carriera. Un altro trofeo da mettere in bacheca. Forse il più importante per un calciatore.