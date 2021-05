Calciomercato Juventus, nell’incontro a Milano si è parlato del trasferimento del giocatore: ora i bianconeri sognano sempre di più.

Calciomercato Juventus, nell’incontro avvenuto a Milano con il procuratore Mino Raiola si è parlato del trasferimento di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano classe 1999 è uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri talento classe e anche un’esperienza invidiabile nonostante l’ancora giovanissima età. Donnarumma è davvero il predestinato, o meglio, l’erede perfetto dell’altro Gianluigi, Buffon. Proprio per questo motivo la Juventus non vuole farsi sfuggire l’occasione di prelevarlo dal Milan, visto il problema che si sta avendo con il rinnovo del contratto proprio in casa rossonera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, CR7 riconquista i bianconeri: cosa succede ora

Calciomercato Juventus, nell’incontro si è parlato di trasferimento

E proprio in questo incontro avvenuto a Milano, l’agente del portiere, Mino Raiola, avrebbe discusso con i dirigenti per lavorare al trasferimento del portiere proprio alla Juventus. I bianconeri hanno scelto il loro prossimo portiere e vorrebbero proprio Donnarumma, con, a questo punto, la cessione a titolo definitivo di Szczesny che dovrebbe tornare in Premier League, su di lui ci sarebbe l’ex Arsenal, che già in passato fu la squadra del polacco. Gli inglesi offrirebbero 20 milioni, superando l’offerta con cui il polacco arrivò in bianconero, a 12 milioni. Una plusvalenza finanziaria che garantirebbe anche i soldi necessari per acquistare definitivamente l’italiano.