Calciomercato Juventus, arriva la svolta sul futuro del campione portoghese Cristiano Ronaldo che adesso ha le idee chiare.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ha le idee chiare sul suo futuro. E l’indiscrezione arriva direttamente dagli studi “Mediaset”, il giornalista Claudio Raimondi ha parlato del futuro del fenomeno portoghese, che giusto ieri pomeriggio è stato protagonista di un importante doppietta sugli avversari. Ecco cosa ha detto: “Cristiano Ronaldo non ha intenzione di lasciare la Juventus, vuole onorare il suo contratto in scadenza nel 2022″.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nell’incontro si è parlato di trasferimento

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: svolta importante

Inizialmente si pensava ad un ritorno in Spagna, al Real Madrid, ipotesi che in questo momento non appare affatto concreta, mentre il Manchester United non ha le forze economiche per accontentare il portoghese. In questo momento, quindi, non ci sono le condizioni affinché Ronaldo lasci la Juventus, in primis per questioni personali ma anche per via di sponsor. Ma l’idea per il futuro di Cristiano Ronaldo è già decisa dallo stesso giocatore.