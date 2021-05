Juventus, la volata Champions: due scontri diretti in una settimana

Per la Juventus il mese di maggio è iniziato come meglio non poteva, con un successo in rimonta sul campo dell’Udinese.

Una partita che era fondamentale vincere. La prestazione degli uomini di Pirlo non è stata impeccabile, vero. Ma grazie ai tre punti conquistati si sono guadagnate due lunghezze su Atalanta e Napoli, che in questo turno hanno pareggiato. La volata Champions è però appena iniziata e in quattro giornate si deciderà il futuro della Juventus. Che spera ovviamente di chiudere nelle prime quattro posizioni.

