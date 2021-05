Calciomercato Juventus, la mossa della Fiorentina per blindare il suo gioiello

By

C’è anche il suo nome tra quelli accostati come possibili rinforzi per i bianconeri nel prossimo calciomercato estivo della Juventus.

Parliamo ovviamente di Dusan Vlahovic per il quale ormai gli aggettivi sono terminati. Il centravanti della Fiorentina sta trascinando i viola alla salvezza a suon di gol. Scomodare paragoni con Batistuta forse è troppo, ma questo ragazzo di 21 anni sta dimostrando davvero di essere un grandissimo talento. La Juventus continua a seguirlo con grande attenzione, così come tantissimi altri club italiani. Ma la Fiorentina vuole tenerselo stretto e per questo motivo il presidente Rocco Commisso sembra aver pronta una strategia.

