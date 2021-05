Calciomercato Juventus, Depay è uno dei possibili colpi a parametro zero ma su di lui ci sarebbe anche la rivale dei bianconeri.

Calciomercato Memphis Depay è uno degli attaccanti più desiderati in questo momento dai vertici europei. Attaccante della nazionale olandese e autentica stella del Lione, Memphis è da tempo seguito dalla Juventus che vorrebbe riuscire nel grande colpo a parametro zero assicurandosi un centroavanti ancora giovane e di grande qualità. Ma su di lui, stando anche alle dichiarazioni di Frank de Boer rilasciate a ‘Tuttosport’, oltre all’interesse della Juventus ci sarebbe anche la rivale di Serie A, l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Serie A: potrebbe essere lui il nuovo allenatore

Depay alla Juventus? Calciomercato: anche la rivale sull’attaccante

Inizialmente si pensava ad un faccia a faccia fra i bianconeri e il Barcellona, entrambe società che vogliono Depay per il prossimo calciomercato. Ma i blaugrana se inizialmente apparivano in vantaggio, ora, con la certezza dell’addio di Aguero dal Manchester City punterebbero tutto sull’argentino che è anche un grande amico della Pulce Lionel Messi che l’avrebbe richiesto esplicitamente, detto ciò, la Juventus è la squadra in pole per assicurarsi l’olandese ma occhio all’Inter, da poco laureatosi campione d’Italia. A tirare di mezzo la squadra nerazzurra come pretendente per l’attaccante ci ha pensato il tecnico della nazionale olandese, Frank de Boer.